Covid, i nuovi casi sono 6968. Tasso di positività al 3%

ROMA – Sono 6968 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, con lo stesso numero di decessi di ieri, 31, a fronte di 230.039 tamponi effettuati; secondo i dati della Protezione Civile odierni. Il tasso sale al 3%, con un incremento di 0,7 punti percentuali rispetto alla giornata precedente, ma la crescita dei contagi resta lenta. È però la Sicilia, per il sesto giorno consecutivo, a far registrare il maggior numero di contagi: 868 nuovi casi, alla quale seguono Toscana, 774, e Lombardia 768. I nuovi ricoveri sono 68, per un totale di 2948 persone nei reparti ordinari, mentre sono 15 i posti letto occupati in più nelle terapie intensive, a fronte di alcune dimissioni.