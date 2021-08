Caldo record, a Siracusa il termometro segna 48,8°: è la prima volta nella storia europea

ROMA – Che quella in corso sarebbe stata una settimana di grande caldo era ampiamente previsto. Ma che venisse battuto ogni primato della storia d’Italia e d’Europa, forse no. Oggi nei pressi di Floridia, la stazione meteorologica ufficiale del Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) situata nella Piana di Siracusa ha registrato una temperatura di 48,8° C. Una vetta mai raggiunta da quando nel Vecchio continente sono iniziate le rilevazioni delle temperature. E che, a pochi giorni dal rapporto delle Nazioni Unite sul clima, non può che risultare allarmante.

FLORIDIA SUBENTRA A CATENANUOVA

L’eccezionale temperatura, come riporta Meteoweb.eu, è stata raggiunta alle ore 13.14 nella stazione in contrada Monasteri, con un tasso di umidità relativa inferiore al 10%. Il precedente record italiano ed europeo apparteneva a un’altra località siciliana, Catenanuova (Enna), che il 20 agosto 1999 aveva raggiunto i 48,5° C, mentre al terzo posto ci sono i 48° C del 10 luglio 1977 ad Atene.

TEMPERATURE BOLLENTI IN TUTTO IL CENTRO-SUD

Ma non solo il Siracusano è stato avvolto oggi dalla morsa del caldo: Paternò (Catania) ha fatto registrare 47,3° C, mentre Lentini (Siracusa) 46,8° C. E fuori dalla Sicilia, in Calabria e in Sardegna ci sono state punte di 43° C, in Campania si sono sforati i 41° C e nel Lazio i 39° C.