A Ferrara arriva l’Happy Pfizer per vaccinare i giovani in spiaggia

BOLOGNA – In spiaggia, rilassati, a fare l”Happy Pfizer’ anziché l’happy hour. Così l’Ausl di Ferrara ha battezzato la vaccinazione libera per i più giovani, senza bisogno di prenotazione, prevista per venerdì 13 agosto al Lido di Spina. Questo “consentirà di scaricare in tempi rapidi il Green Pass con le relative agevolazioni, oltre ovviamente a limitare il contagio da Covid-19 e soprattutto i suoi effetti più gravi”, è l’invito spedito dall’azienda sanitaria ferrarese ai ragazzi dai 12 ai 30 anni. I quali, dunque, potranno presentarsi direttamente alla vaccinazione, senza appuntamento, all’ambulatorio di guardia medica turistica situato in via Leonardo da Vinci 117, dalle ore 18 alle ore 22 “fino ad esaurimento delle dosi”.

LEGGI ANCHE: Green pass obbligatorio a Bologna. I ristoratori avvertono: “Non si legge? Non entri”

Il vaccino utilizzato, sottolinea ancora l’Ausl, sarà Pfizer ed i minorenni dovranno essere accompagnati da genitori (“o chi esercita la responsabilità genitoriale”) coi moduli del caso. L’azienda “si riserva di ripetere l’iniziativa, che è di carattere sperimentale, ed in seguito alla quale l’ambulatorio di guardia medica turistica, solitamente aperto dalle 15 alle 19, varierà orario e resterà aperto dalle 14 alle 17”.

LEGGI ANCHE: Figliuolo: “Dal 16 agosto vaccino alla fascia 12-18 anni senza prenotazione”