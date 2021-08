Dopo il maltempo torna il ‘sereno’ a Como: riaperto tutto il lungolago

Di Nicolò Rubeis

MILANO – Dopo i disagi provocati dal maltempo, il lungolago di Como è stato completamente riaperto con l’ordinaria viabilità. A comunicarlo è direttamente l’amministrazione comunale che sottolinea come i bus del trasporto pubblico locale torneranno ora sulla corsia preferenziale in direzione di piazza Matteotti, con la Ztl che è stata riattivata.

Rimane ancora temporaneamente inagibile la diga foranea, dove sono in corso le operazioni di pulizia e ripristino. “Sono state settimane difficili”, commenta il presidente lombardo Attilio Fontana, con il maltempo “che ha colpito duro”.

Ma “siamo abituati a rimboccarci le maniche e lavorare- prosegue il governatore- lo stiamo facendo anche in questa occasione”. Specie perché “il lago di Como, una delle mete incantevoli della nostra Regione- conclude Fontana- è un luogo di vacanze per gli italiani e per il turismo internazionale”.