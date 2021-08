Giustizia, fonti della Lega: “Aderiscono al referendum anche Gori e Pizzetti”

ROMA – “Nonostante il no di Enrico Letta, nel Pd aumentano le adesioni per i referendum sulla Giustizia promossi da Lega e Partito radicale. Nelle ultime ore hanno annunciato di voler firmare Goffredo Bettini e Giorgio Gori, mentre a Cremona ha aderito Luciano Pizzetti, deputato Pd e sottosegretario di Stato con i governi Gentiloni e Renzi”. Lo riferiscono fonti della Lega. Confermata la mobilitazione “anche nei weekend di agosto, dove i gazebo per firmare saranno almeno 500 da Nord a Sud con particolare attenzione alle località turistiche”.