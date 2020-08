Altri 15 migranti fuggono dall’hotspot di Pozzallo, il sindaco chiede più sicurezza

ROMA – Nuova fuga di migranti dall’hotspot di Pozzallo. A fuggire ieri sono stati in 15, due dei quali sono stati però rintracciati dalla polizia locale della cittadina ragusana. A darne notizia è il sindaco, Roberto Ammatuna, che chiede maggiore sicurezza: “Non si può non manifestare grande preoccupazione per queste continue fughe – dice -. Non è compito del sindaco entrare nel merito dell’organizzazione e della sicurezza della struttura. È però compito del sindaco chiedere maggiore tranquillità per i propri cittadini. Ecco perché la città chiede maggiore sicurezza per impedire la fuga di una tipologia di immigrati, gran parte tunisina, che ha il solo unico fine di fuggire e non rispettare le leggi del Paese che li ha accolti, forse anche perché esasperati da continue quarantene a cui sono sottoposti”.

Secondo Ammatuna “bisogna rispettare i diritti e la dignità di chi si accoglie, ma bisogna anche avere la certezza che chi delinque deve essere punito in modo esemplare”.

