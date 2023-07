Tg Politico Parlamentare, edizione dell’11 luglio 2023

MODIFICHE AL PNRR, FITTO: “NESSUN TAGLIO”

Via libera dal governo alle modifiche necessarie per avere la quarta rata del Pnrr. Il ministro Raffaele Fitto oggi ha riunito d’emergenza la cabina di regia per approvare gli aggiustamenti. Sono state condivise con la Commissione europea 10 modifiche su 27 obiettivi. La segretaria del Pd Elly Schlein, chiede a Giorgia Meloni di riferire subito in Parlamento “sul perche’ ancora non vediamo un euro della terza rata e rischiamo di perdere la quarta”. Fitto esclude ritardi e assicura che questo percorso di revisione dei target “porterà alla richiesta dell’intera quarta rata”, senza un “definanziamento”. Nei prossimi giorni il governo chiederà appunto la quarta tranche di finanziamenti europei.

PROPOSTE PD SUL FISCO, SCHLEIN: “GOVERNO FAVORISCE GLI EVASORI“

La delega fiscale del governo, che è all’esame dell’aula della Camera, “non affronta le criticità e rappresenta un rischio per il Paese”. La capogruppo del Pd a Montecitorio Chiara Braga attacca la politica economica del governo, presentando le proposte dem, insieme alla segretaria Elly Schlein, Antonio Misiani, Virginio Merola e Maria Cecilia Guerra. Misiani annuncia un “pacchetto di controproposte per un fisco più giusto, amico e leggero”. Per Schlein il governo “strizza l’occhio agli evasori” e mette in pericolo i servizi essenziali. “Il Pd – sottolinea la segretaria – ha le sue proposte, ma è a disposizione per confrontarsi con le altre forze di opposizione”. Guerra spiega che il modello Pd è duale con una tassazione progressiva per i redditi di lavoro e di pensione, mentre per i capitali serve una tassa “con aliquote che vanno dallo zero al 26”. Infine verranno presentati emendamenti soppressivi sulla flat tax.

‘DEDICATA A TE’, LA CARD CONTRO IL CARO PREZZI

Arriva il 18 luglio ‘Dedicata a te’, la card contro il caro prezzi pensata per le famiglie in difficoltà. Si tratta di 382 euro e mezzo destinati a un milione e 300mila nuclei, ovvero coloro che hanno un Isee inferiore ai 15 mila euro. La somma a disposizione è contenuta in una Postepay destinata all’acquisto di beni alimentari. L’idea del governo è mantenere anche in futuro lo strumento. La card va attivata entro il 15 settembre. La premier Giorgia Meloni sottolinea come la tessera abbia un valore ancora più ampio grazie alla scontistica messa a disposizione dalla grande distribuzione. Per il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, la card aiuterà a rilanciare anche i consumi.

ECOMAFIA, CI SONO 84 REATI AL GIORNO

Non si arresta la morsa delle ecomafie. I reati contro l’ambiente nel 2022 restano ben saldi sopra la soglia dei 30.000, esattamente sono 30.686, in lieve crescita rispetto al 2021 (+0,3%). E’ una media di 84 reati al giorno. E’ quanto emerge dal rapporto Ecomafia 2023, realizzato da Legambiente, in cui si rileva che crescono anche gli illeciti amministrativi che toccano quota 67.030 (con un incremento sul 2021 del +13,1%). Ciclo illegale del cemento, reati contro la fauna e rifiuti sono le tre principali filiere su cui si registra il maggior numero di illeciti. La Campania si conferma al primo posto per numero di reati contro l’ambiente (ben 4.020, pari al 13,1% del totale nazionale), per persone denunciate, sequestri effettuati e sanzioni amministrative. Segue la Puglia, che sale di una posizione rispetto al 2021, terza la Sicilia. Sale al quarto posto il Lazio con 2.642 reati.