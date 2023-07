Oroscopo dell’11 Luglio

11/07/23-28/07/23, MERCURIO IN LEONE: PARLA PIANO, SE PARLI D’AMORE

Cari amici, buon inizio settimana!

Piccola premessa: siamo alla vigilia di importanti transiti quali la Luna Nuova nel Segno del Cancro il 17 luglio e il cambio dell’asse dei Nodi Lunari, lo stesso giorno del novilunio, dopo 18 mesi di permanenza sull’asse Toro-Scorpione.

Si tratta di un cielo talmente promettente di profondi cambiamenti karmici, individuali e collettivi, che tratterò i due passaggi con articoli ad hoc nei prossimi giorni.Oggi quindi parliamo di un transito astrologico che inizia domani, breve e “scanzonato”-

L’11 Luglio Mercurio entra, infatti, nel Segno del Leone per restarvi fino al 28 luglio.

Mercurio governa: mente, intelletto, comunicazioni, commerci e viaggi brevi.

L’Archetipo del Leone evoca: creatività, leadership, cuore, maschile, figura paterna, regalità, orgoglio, dignità, ego, Sé, vanità, generosità, magnanimità, solarità

.Nel Segno del Leone Mercurio acquista un’eccellente capacità organizzativa. Compiti di ogni genere vengono affrontati in maniera pratica e convenzionale. Il pensiero è caparbio e inflessibile, ma allo stesso tempo brillante e creativo. Il modo di comunicare può essere teatrale, tendente all’esagerazione e al pathos. Notevole la capacità di azione, di risoluzione di problemi propri e altrui. Attenzione a tendenze dispotiche e ferite narcisistiche.

Da un punto di vista karmico Mercurio in Leone chiede, in questo periodo, di comunicare in modo creativo e brillante. Allo stesso tempo il tranello del transito può essere quello di scivolare su una comunicazione che pecca di presunzione e baldanza (rafforzato dalla quadratura con Giove prima e Urano poi). Tuttavia Mercurio presenta anche una bellissima congiunzione con Venere. Quest’ultimo aspetto favorisce creatività e talenti artistici, ma soprattutto trasforma l’esuberanza di Mercurio in Leone in un Portavoce d’Amore.

E allora se volessimo continuare a giocare con astrologia e letteratura… chi potrebbe essere un esempio di comunicazione caratterizzata da vitalità, condita da un filo di ego e strafottenza, ma in grado di parlar d’Amore (Archetipo del Leone)?

Sicuramente Benedetto, il protagonista del capolavoro di William Shakespeare “Molto Rumore per nulla”. Benedetto è un uomo intelligente, brillante e arguto (Archetipo di Mercurio) che si diverte a fare taglienti battute di spirito, spesso prendendo di mira chi gli capita sotto tiro (Archetipo del Leone). Egli si diverte a punzecchiare Beatrice e tra i due s’instaura una comunicazione dettata da battutine sagaci e sarcastiche. I comuni amici, consapevoli che la frizzante comunicazione tra i due cela un sentimento corrisposto, iniziano un gioco e decidono di voler far smettere di litigare Benedetto e Beatrice. Alla fine, infatti, i due protagonisti si dichiareranno amore reciproco (congiunzione Mercurio-Venere) e la scena finale viene rappresentata con una danza tra amanti (congiunzione Marte-Venere).

Lascio allora la parola al mio amico William.

“Parla piano, se parli d’amore”.

Con la passione di sempre

Cristina

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile E’ caduto un velo, hai scoperto una verità nascosta. Accetta un invito ma oggi non sei molto convinto di un amore.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Usa la diplomazia invece dell’aggressività, certamente otterrai risultati e quindi non bisogna tirarsi indietro dinanzi alle nuove possibilità. Lotte per conquistare un nuovo ruolo nel lavoro e in amore.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Evita discussioni familiari, rifletti bene su come spendere denaro, ultimamente sono usciti troppi soldi. Quando non ti senti in perfetta forma o vuoi rallegrarti vai a fare shopping, ma senza esagerare!

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Una persona ti offre qualcosa di importante. Giornata utile per l’amore, non fare che la diffidenza prevalga sull’istinto!

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Amore interessante con la possibilità di vivere anche una nuova relazione. Periodo ideale per chiedere qualcosa in più oppure se lavori in proprio per organizzarti al meglio in vista del futuro, non fermarti ora.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Stai pensando di chiudere con un gruppo di lavoro, con un tipo di mansione. Mantieni la calma se torna una persona del passato. Con Acquario e Gemelli ci vuole doppia prudenza. Incontri piacevoli possibili.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Periodo da sfruttare al meglio, anche se impegnativo. Stai scaricando molte responsabilità. A questo proposito ricordo che avrai una marcia in più…

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Rinuncia ad un progetto che si è dimostrato inutile o troppo costoso, chi ha cambiato casa da poco deve cercare di risparmiare. In amore c’è chi non ricambia!

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Il tuo cuore è molto disponibile ai nuovi sentimenti. Se hai dovuto superare una prova o un esame ora il più è fatto.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Giornata favorevole per il lavoro; se devi firmare un accordo o un contratto non ci sono ostacoli, ma potrebbero cambiare le regole del gioco. Sei innamorato.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Giornata interessante per l’amore. Opportunità per chi cerca lavoro.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Le prospettive che si presentano ti aiuteranno a mettere ordine nella vita amorosa. Affronta tutti gli impegni con serenità, ma ricorda che sei pronto ad un grande cambiamento.