A Wimbledon Djokovic è implacabile: Berrettini battuto

ROMA – Niente da fare per Matteo Berrettini. Il tennista romano è stato battuto in finale a Wimbledon da Novak Djokovic in quattro set, 6-7, 6-4, 6-4, 6-3, in tre ore e ventiquattro minuti. Per Djokovic è il sesto titolo.

BERRETTINI: “SENSAZIONI INCREDIBILI, È SOLO L’INIZIO“

“Incredibili sensazioni da gestire, anche in questo Novak è più bravo di me”. Lo ha detto Matteo Berrettini, subito dopo aver perso la finale di Wimbledon contro Novak Djokovic. Il tennista romano ha voluto subito rendere omaggio al numero 1 al mondo: “Sta scrivendo la storia di questo sport, merita tutto”, ha detto ancora. Invece, sulla sua prova: “Sono contento della mia finale- ha proseguito- spero che non sarà l’ultima. È stato un onore, bellissima sensazione essere qui. Ringrazio la mia famiglia, il team, gli amici. È stato un lungo cammino, per me non è una fine ma l’inizio di una carriera. Continuiamo a provarci”.

MALAGÒ: “FINALE WIMBLEDON SIA SOLO L’INIZIO“

“Orgoglioso di te e, con me, sono sicuro tutta l’Italia! Matteo Berrettini grazie per le emozioni che ci hai regalato! Che questa finale di Wimbledon sia soltanto l’inizio di una straordinaria carriera!”, scrive su twitter il presidente del Coni, Giovanni Malagò