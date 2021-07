Papa Francesco recita l’Angelus dal Gemelli: “Servizio sanitario bene prezioso”

ROMA -“In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato quanto sia importante un buon Servizio sanitario, come in Italia e altri Paesi. Non bisogna perdere questo bene prezioso. Voglio esprimere il mio apprezzamento e il mio incoraggiamento ai medici e a tutti gli operatori sanitari e al personale degli ospedali che lavorano tanto”. Lo ha detto Papa Francesco dal balcone del policlinico Gemelli di Roma dove si trova ricoverato, prima di recitare l’Angelus.

Papa Francesco si trova al Policlinico Gemelli di Roma dal 4 luglio. Il POntefice si è sottoposto a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.