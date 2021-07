In Valle d’Aosta accesso libero anche seconde dosi Pfizer e Vaxzevria

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 11 lug. – A seguito dell’elevato numero di richieste avanzate al Servizio Infovaccini, il servizio di vaccinazione ad accesso libero, già attivo per le prime dosi Pfizer, è stato esteso anche alle seconde dosi dei vaccini Pfizer e Vaxzevria (ex AstraZeneca). Ne ha dato dà notizia l’Usl della Valle d’Aosta in una nota. Il servizio è attivo, per un massimo di 50 posti giornalieri, tutti i giorni feriali dalle 14.30 alle 20 al Palaindoor di Aosta. I cittadini di età superiore ai 16 anni (se minorenni, accompagnati da un genitore) iscritti al Servizio Sanitario Regionale, che abbiano già ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer o Vaxzevria ed intendano anticipare la seconda possono presentarsi, senza prenotazione, all’entrata del polo vaccinale aostano nei giorni e negli orari indicati. Si raccomanda di verificare, autonomamente, l’intervallo tra prima e seconda dose secondo le raccomandazioni dell’Aifa: 3-6 settimane tra due vaccini Pfizer; 8-12 settimane tra due vaccini Vaxzevria (ex AstraZeneca), riducibili a quattro solo in caso di gravi e comprovati motivi; 8-12 settimane nella vaccinazione “eterologa” tra prima dose Vaxzevria e seconda dose Pfizer. Sospesa, invece, la ricezione delle e-mail a [email protected] per la richiesta di anticipazione della somministrazione delle seconde dosi di vaccino. Le e-mail ricevute sono state prese in carico ed è garantita l’istanza di variazione delle date di vaccinazione, quando e se possibile.