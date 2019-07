VIDEO | Irruzione dei movimenti per la casa nella regione Lazio prima della conferenza di Zingaretti

ROMA – Irruzione dei Movimenti per il diritto all’abitare nella sede della Giunta della Regione Lazio a Roma, prima di una conferenza stampa a cui doveva prender parte il presidente Nicola Zingaretti. Una trentina di persone, anche con minori al seguito, si sono introdotti a forza nello stabile di via Cristoforo Colombo, nonostante la presenza degli addetti alla sicurezza, che non sono riusciti a contenerli.



I manifestanti hanno quindi aggredito i cronisti intenti a riprendere la scena con il proprio smartphone, sottraendolo a uno di loro dopo averlo minacciato.

I rappresentanti dei Movimenti, col megafono, hanno rivendicato “reddito e alloggio per tutti”. “Non vogliamo più promesse dalla Regione ma soluzioni”, hanno detto. Al momento i manifestanti si trovano ancora all’interno della sede della Giunta.

MOVIMENTI CASA INCATENATI E POLIZIA, SALE TENSIONE IN REGIONE LAZIO

Polizia con caschi anti sommossa in Regione Lazio e primo piano dello stabile di via Cristoforo Colombo parzialmete evacuato. È alta la tensione nella sede della Giunta dove i Movimenti per il diritto all’abitare hanno fatto irruzione questa mattina prima di una conferenza stampa del presidente Nicola Zingaretti. Alcuni degli occupanti si sono incatenati ai cancelli e altri entrano ed escono dai tornelli ormai senza presidio. I manifestanti chiedono un incontro con il presidente Zingaretti.