Zhang: “Orgoglioso dell’Inter, non siamo inferiori a nessuno”

ROMA – “Fa parte dello sport, vincere o perdere. Voglio comunque complimentarmi con tutti i giocatori e lo staff, per quello che hanno fatto in campo. Hanno fatto una gara incredibile. Ma mi voglio complimentare anche con il City. Siamo orgogliosi di aver giocato questa finale contro i migliori e di aver potuto mostrare le nostre potenzialità senza paura”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Steven Zhang a Sky, dopo la finale di Champions.

“I nostri giocatori, la qualità, la mentalità è di alto livello. E tutti l’hanno visto in questa finale. Non siamo inferiori a nessuno. Prima del match tutti pensavano che quasi non ci fosse partita. Siamo fiduciosi nel futuro con le fondamenta forti che abbiamo adesso. E’ una stagione positiva su cui riflettere, abbiamo già iniziato a pianificare il lavoro per la prossima stagione, da un po’. I giocatori che hanno fatto una buona stagione continueranno con noi. Ma non si pianifica una campagna acquisti in un giorno. E’ importante che i giocatori più rappresentativi restino con noi. Una squadra vincente deve avere energia giovane ma giocatori maturi, che ci hanno permesso di arrivare a questa finale. E’ sempre una questione di equilibrio”.