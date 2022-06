Formula 1, Leclerc partirà in pole al Gp di Baku: è la sesta stagionale

ROMA – Charles Leclerc conquista la pole position per il Gran premio di Baku, ottava tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Per il monegasco si tratta della sesta pole stagionale. “Mi è parso un gran giro, non me lo aspettavo perché mi pareva che la Red Bull fosse più forte. Per la gara sarà difficile la gestione delle gomme, ma mi sento molto entusiasta e ho fiducia sul passo“, ha detto il pilota al termine delle qualifiche. La griglia di partenza vede Perez in seconda posizione, davanti a Verstappen e Sainz, Russell, Gasly, Hamilton.

IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2022 E I VINCITORI

Questi il calendario del Mondiale 2022 di F1 e i vincitori dei Gran Premi:

20 marzo: Bahrain (Sakhir) – LECLERC (Ferrari)

27 marzo: Arabia Saudita (Jeddah) – VERSTAPPEN (Red Bull)

10 aprile: Australia (Melbourne) – LECLERC (Ferrari)

24 aprile: Emilia-Romagna (Imola) – VERSTAPPEN (Red Bull)

8 maggio: Stati Uniti (Miami) – VERSTAPPEN (Red Bull)

22 maggio: Spagna (Barcellona) – VERSTAPPEN (Red Bull)

27 maggio: Monaco (Monaco) – PEREZ (Red Bull)

12 giugno: Azerbaijan (Baku)

19 giugno: Canada (Montreal)

3 luglio: Gran Bretagna (Silverstone)

10 luglio: Austria (Spielberg)

24 luglio: Francia (Le Castellet)

31 luglio: Ungheria (Budapest)

28 agosto: Belgio (Spa)

4 settembre: Olanda (Zandvoort)

11 settembre: Italia (Monza)

2 ottobre: Singapore (Marina Bay)

9 ottobre: Giappone (Suzuka)

23 ottobre: Stati Uniti (Austin)

30 ottobre: Messico (Città del Messico)

13 novembre: Brasile (Interlagos)

LA CLASSIFICA PILOTI DEL MONDIALE 2022

Questa la classifica Piloti del Mondiale 2022 di Formula 1:

1) Max Verstappen (Red Bull) – 125 punti

2) Charles Leclerc (Ferrari) – 116

3) Sergio Perez (Red Bull) – 110

4) George Russell (Mercedes) – 84

5) Carlos Sainz (Ferrari) – 83

6) Lewis Hamilton (Mercedes) – 50

7) Lando Norris (McLaren) – 48

8) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 40

9) Esteban Ocon (Alpine) – 30

10) Kevin Magnussen (Haas) – 15

11) Daniel Ricciardo (McLaren) – 11

12) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11

13) Fernando Alonso (Alpine) – 10

14) Pierre Gasly (AlphaTauri) – 6

15) Sebastian Vettel (Aston Martin) – 5

16) Alexander Albon (Williams) – 3

17) Lance Stroll (Aston Martin) – 2

18) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) – 1

19) Mick Schumacher (Haas) – 0

20) Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0

21) Nicholas Latifi (Williams) – 0

