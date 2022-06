VIDEO | Trovato l’elicottero scomparso nell’Appennino, nessun superstite: individuati i sette cadaveri

MODENA – I soccorritori hanno ritrovato, privi di vita, tutti e sette i passeggeri dell’elicottero caduto giovedì scorso sull’Appennino reggiano. Lo fa sapere la Prefettura di Modena, ricordando che le vittime sono quattro turchi e due libanesi, che erano in viaggio d’affari in Italia, oltre al pilota italiano del velivolo. Oggi, infatti, dopo che sono stati ritrovati i resti dell’elicottero scomparso, alcune squadre, trasportate da elicotteri di soccorso, hanno raggiunto il luogo del ritrovamento in un impervio canalone tra il Rifugio Battisti e la località Segheria, nell’Appennino al confine tra le province di Reggio Emilia e Modena. E qui, dopo brevi ricerche, sono stati rinvenuti i corpi. Le notizie sulle operazioni di soccorso, aggiunge la Prefettura, sono state condivise in tempo reale con le delegazioni diplomatiche dei due Paesi stranieri, guidate dai rispettivi ambasciatori. La zona del ritrovamento è stata messa sotto sequestro.

#Elicottero disperso nell’Appennino Tosco-Emiliano: è stato un #HH139 del 15º Stormo dell’#AeronauticaMilitare ad individuare questa mattina alcuni rottami tra il Rifugio Battisti e la località Segheria e a segnalare la posizione per l’invio delle squadre dei soccorsi@SM_Difesa pic.twitter.com/hV9uSrQCVI — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) June 11, 2022

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it