Salvini contro la Bce: “L’Italia è sotto attacco, lunedì vertice della Lega”

ROMA – ”L’Italia è sotto attacco”. Matteo Salvini ha convocato una riunione urgente lunedì 13 giugno alle 12, in via Bellerio a Milano. Attesi i vertici del partito. Così una nota della Lega. Salvini ha spiegato a margine della sua visita al Salone del mobile che “quando la Banca Centrale Europea dice ‘non vi compro più i titoli di Stato’ e la Borsa perde il 5% in un giorno, con l’inflazione al 7%, è evidente che l’Italia sia sotto attacco, e noi chiediamo al Governo di reagire”.

MARCUCCI: “SALVINI DIMENTICA DI FAR PARTE DI UN GOVERNO EUROPEISTA”

“La confusione di Salvini è giunta ai massimi livelli. Dopo aver abbandonato l’idea di fare la pace nel mondo con i buoni uffici di Mosca, ora è tornato ad additare come nemici UE e Bce. Spesso dimentica di far parte di un governo europeista”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci.

