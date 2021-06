‘Sicuri di sognare’: lo spot doppiato da Luca Ward promuove la Sardegna nel mondo

CAGLIARI – Uno spot per far conoscere in tutto il mondo le bellezze della Sardegna. Si chiama “Sicuri di sognare” il video istituzionale con il quale la Regione dà il via alla campagna di promozione della stagione turistica 2021.

La clip, accompagnata dalla voce del grande doppiatore Luca Ward, è stata presentata oggi alla stampa dal presidente della Regione, Christian Solinas, insieme all’assessore al Turismo, Gianni Chessa, al presidente di Confesercenti Sardegna, Roberto Bolognese, e allo stesso Ward.

“Abbiamo dato vita ad un’idea che non fosse fine a se stessa, una cartolina già nota, bensì un progetto studiato e pensato in riferimento al target, agli obiettivi e ai risultati da raggiungere- spiega Solinas-. Attraverso lo spot, parliamo e ci interfacciamo con chi ama e sceglie la Sardegna come meta delle sue vacanze: si evidenziano quindi i desideri, i bisogni, le scelte della domanda turistica. Un target che corrisponde esattamente ai molteplici segmenti di arrivo delle linee aeroportuali nazionali ed internazionali. Abbiamo impostato una campagna che raccoglie in modo sistemico tutti i principali attori del territorio, degli ambiti produttivi, del settore turistico e dei diversi comparti ricettivi”.

Con la pandemia, prosegue il governatore, “avevamo necessità di comunicare contenuti nuovi rispetto alla ‘Destinazione Sardegna’, che ha già un suo brand consolidato a livello nazionale e internazionale. Volevamo che il messaggio fosse chiaro anche in termini di sicurezza, per riposizionare l’isola all’esterno e non perdere le opportunità che altri Stati stanno cogliendo. Una delle richieste forti delle associazioni di categoria, insieme ad un pacchetto di interventi per il rilancio, era proprio quello di creare una comunicazione coordinata, uscendo dal mood degli anni precedenti, dove abbiamo assistito a una moltiplicazione di messaggi con un’efficacia minore”.

Campagna promozionale partita in ritardo? “Assolutamente no- chiarisce il governatore- le prenotazioni stanno già andando molto forte, ma noi dobbiamo puntare a coprire i periodi di spalla. Se qualcuno pensa che questo spot serva a ‘coprire’ i mesi estivi, non conosce la Sardegna: agosto si riempie da solo, luglio pure. La campagna parte perfettamente nei termini perché puntiamo a settembre-ottobre e, se tutto andrà bene, anche a novembre-dicembre con una serie di iniziative culturali e sportive”.

Ribadisce Chessa: “La Sardegna è una terra unica, non siamo in competizione con nessuno, perché siamo in grado di offrire ciò che altri non hanno. La mia sfida, da quando mi sono insediato, è quella di fare in modo che i turisti non vengano solo nei mesi estivi. Il filmato ha proprio questo obiettivo, attirare i visitatori anche a ottobre e novembre. Con un messaggio chiaro: qui si viene sani e si riparte ancora più sani”.

Infine Ward: “Venni in Sardegna per la prima volta negli anni ’70, in motocicletta, e da allora l’isola è come una seconda casa. La Sardegna è una terra meravigliosa, amata in tutto il mondo, e sono felicissimo di aver partecipato a questo spot. Spero che la mia voce possa portare fortuna in vista della stagione turistica”.

Lo spot, fa sapere la Regione, verrà trasmesso sulle reti Rai e Mediaset. Verrà inoltre veicolato a partire dal 15 giugno nel circuito delle grandi stazioni delle 14 principali città italiane e nella rete di porti e aeroporti. Il video sarà tradotto in lingua inglese, francese e tedesca, per favorire la diffusione e la geo-localizzazione del target a livello nazionale ed internazionale. È prevista una strategia di promozione sui diversi canali digitali che permetterà di aumentare la riconoscibilità del brand Sardegna attraverso una strategia multichannel che vede come protagonista il video spot istituzionale. L’obiettivo dell’attività digital è quello di dare rilevanza alla campagna istituzionale messa in atto dalla Regione Sardegna, caratterizzandola per ogni canale di diffusione- Facebook, Youtube e Instagram- e per tipologia di formati.

