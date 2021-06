Roma, Sgarbi: “Farò assessore alla Cultura gratis, centrodestra vince al primo turno”

ROMA – “Farò l’assessore alla Cultura in modo gratuito. Mostrerò al mondo una Roma ancora chiusa fatta di 40 musei civici non aperti al pubblico e di moltissime aree archeologiche, oltre che gli altri 40 musei, visitabili solo su appuntamento. Sarò un assessore che lavorerà in piedi e non si siederà”. Così Vittorio Sgarbi, indicato come futuro assessore alla Cultura del Comune di Roma in caso di vittoria centrodestra, nel corso della presentazione del candidato a sindaco Enrico Michetti al tempio di Adriano, alla presenza dei leader della coalizione Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

“Dobbiamo vincere al primo turno. Dall’altra parte abbiamo un funzionario di partito, un ragazzo della buona società e una signora sconosciuta diventata Raggi solo grazie a Grillo”, ha concluso Sgarbi.