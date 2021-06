DOSE STANDARD: PROSEGUE IL PROGETTO SICILIA

Nei mesi scorsi il tema della “dose standard” è stato oggetto di alcuni board di specialisti in oncologia, farmacia ospedaliera e procurement. Prima a Palermo e poi a Catania si sono tenuti gli incontri del progetto “DOSE STANDARD IN SICILIA: UN NUOVO MODELLO PER SUPERARE LE CRITICITA’ DEGLI ALLESTIMENTI CHEMIOTERAPICI”. Alla base di questo Progetto anche una survey (https://www.dire.it/15-06-2020/473767-criticita-servono-nuovi-strumenti/) per raccogliere gli elementi di criticità nell’allestimento dei chemioterapici all’interno delle UFA delle farmacie ospedaliere. Gli appuntamenti (realizzati a Palermo e Catania, anche se quest’ultimo si è tenuto in formato digitale causa norme di distanziamento sociale in periodo pandemico) erano stati organizzati per riflettere sull’opportunità offerta dalla dose standard. Entrambi i meeting hanno registrato importante partecipazione e hanno permesso di condividere l’attenzione sulle dosi standard e sul formato dose banding, che in ambito oncologico sta sviluppando progetti in tutta Europa, Italia compresa.