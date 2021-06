UNO STUDIO ITALIANO FIRMATO SIFACT

Anche uno studio italiano appena pubblicato ha posto la dose standard al centro dell’attenzione. Si tratta di Preparation of intravenous chemotherapy bags: evaluation of a dose banding approach in an Italian oncology hospital, lavoro pubblicato su Global & Regional Health Technology Assessment-GRHTA con Marco Chiumente (direttore scientifico di SIFACT) come primo firmatario e (tra gli altri) Claudio Jommi (Cergas Bocconi) e Angelo Claudio Palozzo (SIFACT, già Direttore Farmacia Ospedaliera IOV) tra gli altri autori. Nello studio si indica la Dose banding come approccio originale che gestisce la preparazione chemioterapica endovenosa generando su base settimanale una serie di sacche contenenti dosaggi scalati dell’agente attivo. Queste sacche “a dosaggio fisso predeterminate sono destinate a sostituire le tradizionali sacche preparate quotidianamente che contengono dosaggi completamente personalizzati”. Gli autori nella conclusione commentano che “l’introduzione del dose banding può determinare risparmi economici insieme ad altri vantaggi, come il miglioramento delle condizioni di lavoro, la riorganizzazione della gestione e il contenimento dei rifiuti. Si spera che l’industria farmaceutica possa supportare queste esperienze producendo sacche pronte all’uso in dosaggi predeterminati”.