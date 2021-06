LETTERATURA INTERNAZIONALE: DOSE BANDING E SICUREZZA

Altro studio che ha visto la verifica dell’implementazione di un sistema dose banding in una farmacia ospedaliera è Implementation and microbiological stability of dose-banded ganciclovir infusion bags prepared in series by a robotic system, pubblicato a cura di Irene Kramer sullo European Journal of Hospital Pharmacy. Lo studio, sviluppato nel Department of Pharmacy, University Medical Centre, Johannes Gutenberg-University Mainz, Mainz, Germany, giunge a queste conclusioni soprattutto in merito all’ambito della sicurezza e della farmacovigilanza: “È stato implementato con successo uno schema Dose Banding per la prescrizione e la preparazione di sacche per infusione standard. I test microbiologici di preparazione asettica delle sacche per infusione in serie hanno rivelato un livello adeguato di sterilità e una procedura asettica ben controllata. La sterilità è stata mantenuta per lunghi periodi di conservazione, incoraggiando in tal modo datazioni prolungate oltre l’uso”.