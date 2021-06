Quirinale, il coltivatore diretto a Mattarella: “Rimanga presidè!”

ROMA – “Grande presidente, rimanga presidè, rimanga”. Uno smaccato accento romano e una grande stima per il nostro Capo dello Stato. Mentre Sergio Mattarella gira tra gli stand della Coldiretti – allestiti a Castelporziano per la prima festa dell’educazione alimentare per le scuole – un coltivatore diretto, grembiule e mascherina gialla (viste le norme CoViD), fa un gesto di incoraggiamento con le braccia al Presidente della Repubblica, rivolgendogli un appello ‘de core’ (si direbbe a Roma) a continuare il mandato oltre la scadenza.

Nelle settimane scorse Mattarella, in particolare in un incontro proprio con alcuni alunni di un istituto romano, aveva rimarcato il suo desiderio di non proseguire dopo il settennato: “Tra otto mesi il mio incarico termina- aveva detto rispondendo alle domande dei bambini- io sono vecchio, tra qualche mese potro’ riposarmi“.

Alle parole del coltivatore diretto il presidente fa comunque un gesto cortese con il capo e un cenno di saluto, proseguendo nel percorso didattico che dà il via alla stagione estiva delle fattorie per i ragazzi, allestito nella tenuta presidenziale sul litorale romano.