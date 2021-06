SVILUPPI ITALIANI: LE SCELTE DELLA REGIONE SICILIA

Mentre proseguono gli studi sulle dosi standard e mentre sono sempre attivi i tavoli progettuali per riflettere sulla positività di questo approccio, la Regione Sicilia ha fatto un

passo importantissimo. La Centrale Unica di Committenza (Assessorato Regionale dell’Economia – Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e

servizi”) all’interno della gara negoziata 4.3.2021-7932810 per l’affidamento della fornitura in somministrazione di prodotti farmaceutici aventi carattere di esclusività, ha infatti incluso anche prodotti in dose standard. Ciò significa in pratica che la Regione Sicilia, per la prima volta sul territorio italiano, ha attribuito alle dosi standard il riconoscimento di unità ammissibile all’interno delle normali procedure di procurement.