La spettacolare eclissi di Sole vista dalla Nasa

ROMA – Il 10 giugno una splendida eclissi anulare di Sole è stata visible da Canada, Groenlandia e Russia. In maniera parziale, l’eclissi è stata osservata anche negli Stati Uniti. La Luna ha parzialmente coperto il Sole all’alba e la Nasa non si è lasciata sfuggire l’occasione di immortalare un momento magico. Ecco, nelle foto dell’agenzia spaziale statunitense, l’eclissi che svetta su Capitol Hill, Washington, e sul faro BreakWater in Delaware.

L’ECLISSI ANULARE

L’eclissi anulare di Sole si verifica quando la Luna, in occasione dell’eclissi, è quasi all’apogeo, cioè al punto di massima distanza dalla Terra. Così, la Luna appare così piccola da non riuscire a ‘coprire’ l’intero disco solare.

