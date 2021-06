Chi ha ucciso Saman?

ROMA – Continuano le ricerche per trovare Saman, la ragazza di 18 anni di origini pakistane e residente in Italia, a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Non si hanno più sue notizie dal 30 aprile quando, alle 23.30, ha inviato un messaggio al suo fidanzato in cui si diceva preoccupata della situazione creatasi in famiglia e pronta a fuggire. Secondo il fratello minore sarebbe stata strangolata dallo zio perchè non voleva sposare l’uomo che la sua famiglia aveva scelto per lei. Nel frattempo i genitori sono tornati in Pakistan prendendo un volo il primo maggio, lo zio è scappato, probabilmente in Francia o in Svizzera, anche i cugini sono scappati, uno di loro, Ikram Ijaz è stato fermato a Nimes su un autobus in direzione Barcellona.

