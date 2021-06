Diritti umani, Fico: “Riflettori accesi sull’Egitto, quello Stato nasconde la verità”

NAPOLI – “Bisogna continuare a tenere i riflettori accesi in Egitto e in tutti quei luoghi del mondo dove i diritti umani sono violati. Chiediamo senza dubbio la liberazione di Zaki, si sta lavorando chiaramente. Sono molto soddisfatto per il rinvio a giudizio dei quattro agenti della National Security Agency egiziana sul caso Regeni, è stato un lavoro straordinario della magistratura, encomiabile. Lo Stato deve essere forte, dobbiamo andare avanti verso chi ha nascosto e continua a nascondere la verità. E chi nasconde è nello Stato egiziano“. Lo ha detto a Napoli il presidente della Camera Roberto Fico ricordando i casi di Patrick Zaki, in carcere preventivo al Cairo in attesa di un processo ormai dall’8 febbraio 2020, e di Giulio Regeni, per il cui omicidio quattro agenti dei servizi egiziani saranno processati a Roma.

LEGGI ANCHE: Patrick Zaki, l’attacco del Comune di Bologna: “Il Governo è assente”

Roma, una piazza dedicata a Giulio Regeni accanto all’ambasciata d’Egitto