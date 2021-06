Da lunedì il Lazio in zona bianca. Zingaretti: “Continuiamo a usare la mascherina”

ROMA – “Da lunedì entreremo in zona bianca, e lo faremo anche grazie alla comunità del Lazio: siamo stati la regione con il minor numero di giorni di restrizione in zona arancione e rossa, malgrado i problemi immensi le imprese hanno comunque potuto sviluppare la propria attività e da lunedì inizia una stagione diversa. Raccomando anche in zona bianca di continuare a osservare le regole, prime fra tutte indossare la mascherina ed evitare il più possibile gli assembramenti“. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo sistema di prenotazione dei vaccini negli ambulatori dei medici di medicina generale.

“Se si va verso un’abolizione dell’obbligo di mascherina all’aperto? Non è una nostra competenza – ha risposto Zingaretti – ma credo che sia utile mantenerla, perché la zona bianca moltiplicherà le occasioni di incontro durante la giornata. I risultati di cui godiamo ora sono frutto proprio delle misure di contenimento, come l’aver mantenuto ancora il coprifuoco fino a oggi”.

