Roma, una piazza dedicata a Giulio Regeni accanto all’ambasciata d’Egitto

ROMA – Nascerà a Roma all’interno di Villa Ada ‘Largo Giulio Regeni’, all’altezza dell’ingresso di via Salaria 267, proprio nelle vicinanze dell’Ambasciata d’Egitto. L’Assemblea capitolina ha infatti approvato all’unanimità una mozione a prima firma del capogruppo del Pd, Giulio Pelonzi, che impegna in tal senso la sindaca Virginia Raggi e la sua Giunta. In questo modo, ha commentato il proponente Pelonzi, “chiunque sarà diretto alla sede diplomatica egiziana non potrà evitare di ritrovarsi davanti costantemente il nome di Giulio Regeni e il ricordo del suo vigliacco assassinio”.