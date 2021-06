Caos AstraZeneca, attesa per decisione Cts. In Sicilia sospeso per under 60, Toti chiede chiarezza

ROMA – Ancora caos in attesa delle decisioni del Cts sull’uso di AstraZeneca. Dopo il decesso di Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante ricoverata domenica scorsa per una trombosi cerebrale, si va verso lo stop per l’utilizzo del vaccino di Oxford per gli under 60.

“Durante la giornata, come sempre il venerdì, faremo le nostre comunicazioni“, chiarisce il ministro della Salute, Roberto Speranza, “Oggi si riuniranno la cabina di regia ed il Comitato tecnico scientifico– ha poi aggiunto Speranza- affinchè io possa firmare le ordinanze durante la giornata”.

LA SICILIA ANTICIPA IL GOVERNO: STOP ASTRAZENECA PER UNDER 60

La possibile decisione del governo è stata già anticipata dalla regione Sicilia che, nella serata di ieri, ha scelto la sospensione “immediata” e “in via cautelativa” delle somministrazioni di vaccino AstraZeneca agli under 60. La sospensione arriva “alla luce delle recenti notizie di stampa – scrive Mario La Rocca, dirigente Generale ad interim del Dasoe (Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico) – relative alle posizioni assunte dal presidente del Comitato tecnico scientifico in riferimento al bilancio rischi/benefici circa la somministrazione del vaccino Vaxzevria ai soggetti di età inferiore ai 60 anni e in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte dell’organo”.

LAZIO E PIEMONTE SOSPENDONO ‘OPEN DAY’ CON ASTRAZENECA

Ma la Sicilia non è l’unica regione a correre ai ripari: “L’Open Week AstraZaneca per gli over 18 è stata sospesa ieri sera, sono in corso i richiami per chi il vaccino lo ha già fatto”, annuncia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, durante la presentazione nella sede istituzionale di via Cristoforo Colombo del nuovo sistema di prenotazione dei medici di medicina generale.

“Speriamo- prosegue D’Amato- che le prossime decisioni del Cts e del ministero siano rapide, chiare e inequivocabili circa le modalità di utilizzo e somministrazione per le rispettive fasce di età del vaccino Astrazeneca, soprattutto per quanto riguarda il richiamo dello stesso perché ovviamente avrà un’influenza sulla numerosità dei richiami che devono essere fatti. Speriamo che questa questione venga risolta nelle prossime ore in modo chiaro e inequivocabile”.

Sulla stessa linea anche la regione Piemonte: “In attesa dei nuovi chiarimenti sull’uso dei vaccini da parte delle autorità sanitarie nazionali”, la giunta regionale piemontese ha reso noto di aver “dato indicazione di utilizzare Pfizer (o in alternativa Moderna) negli open day in programma per gli over30 questo weekend al Valentino di Torino e domani a Novara”.

“La stessa indicazione”, prosegue la nota della giunta, “è stata data per gli open day per i giovani tra i 18 e i 29 anni in programma dopodomani ad Alba e il prossimo weekend al Valentino, così come nella open night in programma il 19 giugno presso l’hub di Reale Mutua (dove già l’evento del 5 giugno sempre dedicato alla fascia 18-28 anni aveva visto l’uso esclusivo di Pfizer)”.

TOTI: PER EMA ASTRAZENECA SICURA, MINISTERO PRENDA DECISIONE NETTA

Sul tema interviene anche il presidente della Liguria, Giovanni Toti, che ricorda come “le indicazioni di Ema dicono che i vaccini a vettore vitale, quindi anche Astrazeneca, sono sicuri, ma deve finire il tempo delle raccomandazioni vaghe, che di fatto lasciano la responsabilità alle Regioni- attacca il governatore- Aifa, ministero della Salute e Cts devono prendere una posizione netta a riguardo. In questi mesi, troppe volte sono cambiate le indicazioni: abbiamo ricevuto uno stop a vaccinazioni in corso e cambi totali delle linee di azione sulle fasce di età e sulle categorie prioritarie. In Gran Bretagna, l’intera popolazione è stata vaccinata praticamente solo con Astrazeneca. Ma qualora si avesse certezza che questo vaccino non sia sicuro, le istituzioni preposte a farlo, e quindi non le Regioni, devono prendersi questa responsabilità e decidere di utilizzare solo vaccino di tipo mRna”.

Toti ricorda che “il 17 maggio scorso la struttura commissariale aveva comunicato alle Regioni il via libera da parte del Cts all’organizzazione open day Astrazeneca e Johnson per gli over 18 con adesione volontaria. In particolare, veniva evidenziato che ‘il Cts non rileva motivi ostativi a che vengano organizzate dalle differenti realtà regionali o legate a province autonome, iniziative quali i vaccination day mirate ad offrire in seguito ad adesione-richiesta volontaria, i vaccini a vettore adenovirale a tutti i soggetti di età superiore a 18 anni'”.

In ogni caso, assicura il governatore, se “il Cts dovesse esprimere un’indicazione diversa, la Regione Liguria si adeguerà immediatamente, adottando tutte le misure necessarie. Poi, bisognerà però spiegare all’opinione pubblica e a tutte le persone che hanno già fatto questo vaccino il perché si modifichi così frequentemente l’indicazione sulla sua sicurezza o validità. Le conseguenze di tutti questi cambi di rotta si ripercuotono sulla campagna vaccinale, sulle giacenze dei vaccini e anche sulla velocità di cui abbiamo bisogno per mettere in sicurezza il Paese e tornare al più presto alla normalità”.