“Il Sudan di nuovo nella comunità internazionale”

ROMA – Il Sudan sta tornando nella comunita’ internazionale, con un processo sostenuto anche dall’Italia e destinato a favorire una ripresa degli investimenti: lo ha sottolineato oggi Omar Gamareldin Ismail, viceministro degli Esteri di Khartoum.

Secondo il dirigente, “il processo di reintegro come Paese membro della comunita’ internazionale avviato con la rivoluzione di dicembre sta avendo successo”. Il riferimento e’ alle proteste di piazza sfociate nel 2019 nella caduta del presidente Omar Hassan Al-Bashir, al potere per 30 anni, e nell’entrata in carica di un governo di transizione guidato dall’economista Abdalla Hamdok.

Ismail ha sottolineato che nuovi equilibri si stanno definendo anche con gli Stati Uniti, come confermerebbe la ripresa dei rapporti a livello di ambasciatori. “Le cose vanno nella direzione giusta” ha detto il viceministro, pur evidenziando che a oggi il Sudan resta nella lista americana dei Paesi “sostenitori del terrorismo”. Secondo Ismail, sanzioni in vigore dal 1993 e revocate da Washington solo in parte hanno accresciuto le difficolta’ di settori chiave dell’economia nazionale, dall’agricoltura al petrolio, dalle telecomunicazioni al comparto estrattivo e dell’oro. “Non abbiamo potuto acquistare nuove tecnologie o rimpiazzare le infrastrutture” ha detto il viceministro. Convinto che, pero’, i segnali positivi siano ora molteplici: “Penso all’accordo con la multinazionale Visa, che si applica sia all’interno che all’esterno del Sudan, o alle ripresa delle operazioni da parte di colossi come Ericsson o Siemens”.

Secondo Ismail, l’esecutivo di Khartoum chiede “partnership” ed e’ “al lavoro perche’ le imprese e gli investitori occidentali arrivino e investano garantendo benefici a entrambe le parti”.

Il viceministro ha rilasciato le sue dichiarazioni nel corso di un webinar dal titolo ‘Doing Business in the New Sudan‘. A organizzarlo l’ambasciata d’Italia a Khartoum insieme con Agenzia Ice, il mensile Africa e affari e Confindustria Assafrica & Mediterraneo.