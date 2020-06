Coronavirus, ‘Lontani ma vicini’ propone monologo di Shakespeare

ROMA – “Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto attori”. Questa è la frase iniziale del soliloquio più famoso e citato di Shakespeare, tratto dall’opera teatrale ‘Come vi piace‘, interpretato da quattro allievi del Liceo ‘Vito Volterra’ di Ciampino. Nel video pubblicato sul canale Youtube ‘Il teatro restando a casa’, nell’ambito del progetto ‘Lontani ma vicini‘ di Diregiovani.it e dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), i quattro ragazzi si alternano con la voce narrante sulle immagini/ritratti del poeta inglese e di molti teatri europei. Livia desideri, Gabriele Russo, Aurora Volpi e Martina D’Agostino parlano della vita dell’essere umano suddivisa in sette età, dal neonato all’anziano.

È possibile vedere il video sul canale YouTube dell’Istituto di Ortofonologia, o sul sito Diregiovani.it. Si possono inviare richieste a tre indirizzi: per i ragazzi [email protected], per i docenti [email protected], per i genitori [email protected]. E’ attivo anche il numero di telefono(solo per sms e whataspp): +39 3334118790.