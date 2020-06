‘Lavorare è una parola’: arriva il libro corale con Camusso, E.Letta, Macaluso, Sassoli, Zuppi…

ROMA – Ricordate i primi giorni chiusi in casa per l’epidemia? Ci si affacciava sui balconi per cantare insieme, ci si dava appuntamento il giorno dopo, e cosi’ ci si sentiva meno soli, piu’ uguali in un certo senso. Oggi e’ tutto cambiato, siamo tornati alla vita quotidiana ma lo si avverte a pelle, non sara’ come prima. Qualcosa e’ cambiato nel profondo, e i numeri che ci arrivano da ogni settore economico fanno venire i brividi.

“La crisi che stiamo vivendo avra’ un impatto enorme sul mondo del lavoro. Sara’ una crisi che accelerera’ a una velocita’ vertiginosa le trasformazioni, soprattutto legate ai fenomeni di digitalizzazione, che gia’ erano in corso. E soprattutto sara’ una crisi che aumentera’ le disuguaglianze. È vero, infatti, proprio l’esatto opposto del sentimento intuitivo che ha accompagnato l’arrivo del virus, l’idea cioe’ che si trattasse della famosa ‘livella’ che mette tutti sullo stesso piano. In verita’ si e’ capito presto che non e’ cosi'”, scrive Enrico Letta nella prefazione di “Lavorare e’ una parola”, alfabeto corale a 50 anni dallo statuto dei lavoratori, a cura di Altero Frigerio e Roberta Lisi per Donzelli editore da oggi in libreria.

A 50 anni dallo Statuto dei lavoratori il diritto al lavoro e’ piu’ che mai la base di ogni altro diritto fondamentale, scrivono gli autori, un diritto messo sempre piu’ a dura prova dalla realta’, non ultima la pandemia che, insieme agli effetti immediati e disastrosi che produce, impone una vera e propria rivoluzione al modo di concepire il lavoro.

Nel libro, partendo dalla ‘A’ di algoritmo fino alla ‘Z’ di Zenit, la vetta sopra la nostra testa, alcune delle voci piu’ autorevoli della cultura, dell’economia, del diritto e della politica, delineano un nuovo alfabeto del lavoro, ridando concretezza e valore a un parola spesso abusata. Il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, su Bergoglio, Papa Francesco che tuona contro lo sfruttamento delle multinazionali, che ha il lavoro nel cuore e nella mente; David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, sull’Europa, che stavolta sembra meno egoista e piu’ solidale; Susanna Camusso, battagliera sindacalista ed ex leader della Cgil sulla carta dei diritti. E poi si parla di donne, fabbrica, disabilita’, lavoro minorile, mafia, orario, pensioni.

L’idea della fine del lavoro, sottolinea Enrico Letta nella sua prefazione a “Lavorare e’ una parola”, “aleggia come l’approdo ultimo della rivoluzione digitale che ha trasformato in questo decennio le nostre vite e le nostre relazioni. Essa fa da sfondo al cambiamento piu’ significativo che mai si sia verificato, quello connesso alla rapida diffusione degli smartphone, all’incidenza dei social media sulla formazione del consenso e della pubblica opinione, ai progressi sul terreno dell’intelligenza artificiale o dell’Internet delle cose. Non c’e’ ambito della vita associata che non sia investito da questi mutamenti e nessuna attivita’ e’ piu’ la stessa. Dieci anni fa vivevamo proprio in un altro mondo. E non e’ una frase fatta”.

Per Letta la bussola, oggi come in tutti gli snodi fondamentali della storia, “non puo’ che essere il rapporto tra dignita’ e lavoro. Quello che facciamo contribuisce a definire chi siamo, arricchisce di senso le nostre vite, ci rende donne e uomini liberi. Semplicemente il lavoro e’ dignita’ e liberta’. Se questa equazione salta, se viene meno la naturale, potente, spinta degli esseri umani a migliorare la propria condizione attraverso la fatica e il lavoro, torneranno a contare fattori quali la condizione alla nascita, la famiglia di provenienza, il censo, l’accesso a relazioni privilegiate”.

Si chiude con Emanuele Macaluso, 96 anni, una vita da sindacalista della Cgil poi dirigente del Pci, intervistato da Giorgio Frasca Polara, che ricorda le lotte di un tempo, con i mafiosi che sparavano su chi protestava, e una considerazione di Giuseppe Di Vittorio, grande leader sindacale: “Quando il bracciante non si toglie la coppola davanti al padrone o al mafioso, questo gesto diventa una prova di dignita’, una conquista dell’emancipazione”.

La mia speranza, dice Macaluso “e’ una sola: i giovani. Nelle nuove generazioni cresce una capacita’ di organizzarsi, di stare insieme. Ho molto pensato e penso al movimento delle Sardine. Sia chiaro: si tratta di una loro critica ai partiti, a quel che non fanno, ai loro ritardi. Ma tra loro spira non un ventaccio qualunquista, piuttosto aria di rinnovamento, anche della politica e fors’anche del sindacato. Puo’ darsi che mi sbagli, ma in questi ragazzi sta crescendo una esigenza legittima: una coscienza collettiva, una volonta’ di stare insieme perche’ insieme si puo’ contare… oggi che lo stesso parlamento si rivela assai debole, tutti dobbiamo nutrirci e far conto della volonta’ di partecipazione, della carica espressa dall’esplosione del volontariato, della richiesta di nuove forme di liberazione (per la donna, per le violenze di genere, per l’aria che respiriamo…), purche’ tutte queste legittime ansie e battaglie trovino in un domani non lontano forme di reale organizzazione. Altrimenti la democrazia decade, viene meno“.