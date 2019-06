Whirlpool, De Magistris: “Nelle strade scenderà anche il sindaco di Napoli”

DE MAGISTRIS: NAPOLI SOSTIENE IL GOVERNO IN QUESTA LOTTA

“Domani non ci sono subordinate. L’accordo dell’ottobre 2018, con gli impegni dell’azienda a confermare gli investimenti industriali da Nord a Sud, va mantenuto. Il governo deve farsi rispettare e la città di Napoli sostiene il governo in questa lotta”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando il documento approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Napoli per una risoluzione positiva della vertenza Whirlpool.

“Domani è una giornata importante – ha ricordato il primo cittadino intervenendo in aula – e per la prima volta si è respirata un’atmosfera di unità in questo Consiglio. Da oggi la lotta di Whirlpool è più forte perché non si può sottovalutare il fatto che la terza città d’Italia, la capitale del Mezzogiorno, si sia espressa in modo unitario”.