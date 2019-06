VIDEO | Tg Lazio, edizione del 11 giugno 2019

ROCCA DI PAPA, RINTRACCIATI IN MOLISE OPERAI IN FUGA

Sono stati rintracciati in Molise i tre operai che ieri, durante alcuni lavori, hanno causato la rottura accidentale di una condotta del gas che ha provocato l’esplosione a Rocca di Papa in cui sono rimaste ferite 16 persone, tra cui tre bambini e il sindaco. I Carabinieri, dopo averli individuati in provincia di Isernia, li hanno invitati a rientrare per essere ascoltati dagli investigatori. La Procura di Velletri ha aperto un’inchiesta per disastro colposo e lesioni gravi.

PIANO SAMPIETRINI, TOLTI DA VIA NAZIONALE TORNANO A VIA CONDOTTI

Via i sampietrini dalle strade ad alto scorrimento della Capitale e rifacimento del selciato nelle zone pedonali. E’ quanto prevede il ‘Piano Sampietrini’ presentato oggi dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Gli storici selci della Citta’ eterna saranno rimossi da via Nazionale, via IV Novembre, viale Aventino e l’area della Stazione Termini, per essere ripristinati su via del Corso, via Condotti e da piazza San Giovanni al Colosseo. “E’ un piano mai fatto prima a Roma- ha puntualizzato Raggi- I primi di luglio verranno stanziati gia’ i primi fondi per i lavori di riqualificazione”.

DA DOMANI NEI CINEMA DI ROMA TORNANO I FILM DI CANNES

Torna anche quest’anno la storica rassegna ‘Le vie del cinema da Cannes a Roma’, che si svolgera’ nella Capitale da domani a domenica. Il pubblico romano potra’ ammirare i film vincitori, dalla Palma d’oro ‘Parasite’ del regista coreano Bong Joon-ho, a ‘Sorry We Missed You’ di Ken Loach, fino allo zombie movie di Jim Jarmusch con il suo cast stellare. Rigorosamente in versione originale e con i sottotitoli in italiano, i film saranno proiettati nei cinema Adriano, Eden e Giulio Cesare. Biglietti interi a 7 euro.

E’ UFFICIALE: PAULO FONSECA E’ IL NUOVO ALLENATORE DELLA ROMA

Paulo Fonseca e’ il nuovo allenatore della Roma. Ad annunciarlo oggi la societa’ giallorossa attraverso un comunicato ufficiale. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Paulo Fonseca nel club- ha dichiarato il presidente James Pallotta-. Paulo e’ un allenatore giovane e ambizioso con esperienza internazionale, che potra’ entusiasmare i nostri tifosi”. Il tecnico lusitano, che per venire nella Capitale si e’ ridotto lo stipendio, ha fatto sapere di essere pronto e motivato per la nuova sfida.