Imprese, think tank a Milano: “La nuova rivoluzione è quella per la sostenibilità”

ROMA – Una rivoluzione epocale, “assimilabile solo alla rivoluzione industriale”. I primi anni del ventunesimo secolo vedono irrompere le questioni della sostenibilità ambientale, non più tema ambientale ma economico, dunque sociale, dunque politico. Ecco perché è utile il confronto tra più attori e #Tavololombardia19, convegno promosso da Icom con la collaborazione della Regione Lombardia e di partner come Terna e A2A, è nato proprio per mettere assieme le diverse voci che sono parte attiva in questa sfida, per elaborare insieme nuovi modelli efficaci di sviluppo sostenibile e superare quelle che sono ancora le tante difficoltà che zavorrano la svolta.

“La Lombardia deve essere in grado per prima di raccogliere la sfida dell’economia circolare”, esorta l’assessore al Clima lombardo Raffaele Cattaneo, e non possono più bastarle i risultati eccellenti su quella tradizionale. Per Cattaneo ormai al tema dell’ambiente si legano concetti come investimenti finanziari, innovazione tecnologica, “il grande cambiamento sull’onda della decarbonizzazione” con la sostituzione di fonti fossili con fonti rinnovabili. Ma soprattutto, “la necessità di riutilizzare la materia all’infinito”.



Per il presidente di Ance Lombardia Luca Guffanti, il nuovo modello di sviluppo ‘verde’ lombardo potrebbe comportare notevoli vantaggi anche per quanto riguarda l’edilizia. “Da una parte la riqualificazione di tutte le aree dismesse consentirà di avviare tutte quelle bonifiche che oggi sono latenti su tutto il territorio lombardo”, dice il numero uno regionale dell’associazione edili. Dall’altra invece “la riqualificazione degli edifici non più energeticamente efficienti porterà a un migliore impatto sull’aria che respiriamo“, afferma il numero uno regionale Ance.



Non è però ancora tutto rosa e fiori, nel senso che il progetto condiviso di economia circolare è ancora teorico, e per Guffanti “ha bisogno di normative pratiche”. Ad esempio, per il presidente lombardo dell’Ance si potrebbe obbligare o invitare tramite incentivi a utilizzare il materiale riciclato indicandolo nei bandi di gara, cosa che ancora non avviene.

Durante l’incontro si è parlato di tutte le politiche intraprese dalla Regione Lombardia, descrivendo il piano regionale dei rifiuti (tema su cui la Lombardia vanta ottimi numeri per produzione differenziata risalenti al 2017, circa il 70% del totale) e quello per la qualità dell’aria.

Tema centrale è stato ovviamente il ragionamento sull’economia circolare e sulle fonte di energia rinnovabili, che a breve sostituiranno quelle a origine fossile. Ecco perché oltre ad associazioni e istituzioni un ruolo vocale può essere rivestito da imprese come Terna, oggi rappresentata dal responsabile degli investimenti, Stefano Tosi.

Questa per Tosi altro non è “una transizione indotta sia dagli obiettivi della Commissione europea- dice- sia dalla strategia nazionale che ha posto obiettivi precisi circa il maggior uso di energie rinnovabili“.

Questo ovviamente “passa attraverso non soltanto nuovi impianti rinnovabili- sottolinea il rappresentante di Terna- ma anche strumenti in grado di gestire questa nuova energia come ad esempio gli impianti di stoccaggio”, impianti che “via via saranno individuati da Terna sul territorio nazionale”, come assicura lo stesso Tosi.