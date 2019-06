Arriva il codice identificativo per Airbnb, esultano gli hotel

ROMA – Con il Dl Crescita arriva il codice identificativo per le strutture alberghiere e di accoglienza, compresi gli ‘airbnb’. E gli albergatori esultano. “si tratta di uno strumento di certificazione che non può che migliorare l’offerta turistica in generale. Tutto ciò che riduce l’evasione fiscale e i fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale, consente di lavorare nel rispetto delle regole con un beneficio che ricade su tutti gli operatori del turismo”, sottolinea Filippo Donati, presidente di Assohotel Confesercenti Emilia-Romagna. “Siamo in attesa anche da parte della Regione delle prime azioni in tal senso”, sollecita Donati.