A Bologna le Summer school targate Mast, anche sul clima

ROMA – Una settimana per tuffarsi nel mondo della manifattura 4.0 e confrontarsi con tecnici, manager, ricercatori, oltre che per lavorare in team e scoprire le tecnologie del futuro. A Bologna tornano le Summer school della Fondazione Mast, giunte alla quarta edizione e rivolte agli studenti di terza e quarta superiore dell’Emilia-Romagna. Si svolgeranno da domenica 7 luglio a domenica 14 luglio e a ciascuna possono iscriversi fino a 30 partecipanti selezionati tra i candidati.

Tre scuole per tre temi: climate change, Internet e intelligenza artificiale

Le ‘scuole’ sono tre, diverse per argomenti: si può scegliere il mondo di Internet, l’intelligenza artificiale oppure il tema dei cambiamenti climatici, che è un po’ la novità di questa edizione 2019. Gli studenti, dopo la fase di approfondimento, lavorando in squadra si cimenteranno a preparare un progetto pratico con il supporto dei ricercatori e docenti universitari.

Il percorso formativo dedicato al clima, estremamente d’attualità e intitolato “Climate change, sustainability and citizenship“, punta ad accompagnare gli studenti alla scoperta dei processi di transizione più efficaci per uno sviluppo economico, sociale, ambientale sostenibile. Il progetto su cui lavoreranno gli studenti verterà sul carbon footprint della loro scuola. Per tuffarsi nel mondo della rete c’è “Internet of Things“, dedicato alle tecnologie che stanno cambiando il modo di vivere, di muoverci, di fare acquisti e produrre beni e servizi, dalla progettazione di smart object alla stampa 3D, dalla prototipazione rapida di oggetti connessi allo studio di sensori ed attuatori. C’è poi “Intelligenza artificiale“, dedicato alle innovazioni in grado di risolvere i problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente e delle abilità umane, dalla sfida sull’intelligenza artificiale alle reti neurali, dal machine learning alle applicazioni industriali.