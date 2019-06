A Taranto muore Vigile del Fuoco dopo l’esplosione di un camion

BARI – “Lutto nel Corpo nazionale. È deceduto stanotte un collega vigile del fuoco mentre operava per l’incendio di un autocarro a San Giorgio Jonico. Il Capo del Corpo Dattilo e tutti i colleghi si stringono alla famiglia in questo momento di dolore”. Lo scrive in un tweet il corpo nazionale dei vigili del fuoco in merito alla morte di un collega deceduto mentre era in servizio la scorsa notte a Fragagnano, in provincia di Taranto.

L’uomo, un 54enne, era impegnato nello spegnimento di un incendio che aveva distrutto un camion sulla strada tra Talsano e Pulsano e quando ha aperto uno dei portelloni, c’è stata una esplosione che ha reso vani i soccorsi del 118.