Giornale radio sociale, edizione del 11 giugno 2019

DIRITTI – Campanella stonata. Un anno scolastico tutto da dimenticare sotto l’aspetto dell’inclusione. Il servizio di Katia Caravello.

SOCIETA’ – Ritorno al passato. Duro il commento di Legambiente al superemendamento al decreto legge Sblocca cantieri che modifica alcuni punti del codice degli appalti. Per l’associazione si tratta di “un pessimo e pericoloso compromesso tra le due forze al governo del paese che unisce l’idea di una deregulation per tutti i lavori fino a un milione di euro a quella di tornare ad appalti integrati e commissari per le grandi opere come nella fallimentare stagione della legge Obiettivo del 2001”.

ECONOMIA – Maggiordomo di quartiere. Al via a Genova il servizio innovativo per il territorio che prevede attività come il pagamento di bollettini e il ricevimento della posta, il ritiro delle ricette, la consegna dei farmaci agli anziani. Due gli addetti della Cooperativa Sociale Agora che sotto la Lanterna svolgeranno il servizio dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18.

INTERNAZIONALE – Non è un gioco. Oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Nel mondo sono 152 milioni i minori sfruttati. Costituirebbero il nono Paese più popoloso del pianeta. Ai nostri microfono Filippo Ungaro di Save the children.

CULTURA – Penso parlo posto. È il titolo della guida contro l’hate speach sui social scritta da Carlotta Cubeddo e l’autore televisivo Federico Taddia. Pensato per i piccoli il manuale ricco di illustrazioni e fumetti, si sviluppa sulla base del decalogo nato dall’associazione Parole O_stili.

SPORT – In movimento. Tra giugno e luglio un calendario di iniziative nei parchi di Verona per la promozione dell’attività motoria a tutte le età, proposte all’aria aperta. Obiettivo: promuovere benessere contrastando le malattie croniche legate alla sedentarietà e all’invecchiamento.