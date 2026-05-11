Terremoto al Mic, vertice a Palazzo Chigi tra la premier Meloni e Giuli: “C’è piena sintonia”

ROMA – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha chiesto e ottenuto di incontrare oggi a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per confermare e ribadire la piena sintonia all’interno dell’azione di Governo. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Negli ultimi giorni, spiegano le stesse fonti, si sono susseguite voci e ricostruzioni giornalistiche volte a mettere in discussione la credibilità dell’operato dell’esecutivo, facendo leva su presunte divergenze di opinione tra il ministro Giuli, la premier e altri esponenti del Governo, ricostruzioni prive di fondamento. Il riferimento è al dibattito intercorso sui recenti licenziamenti al Ministero della Cultura, a seguito delle polemiche sui mancati finanziamenti per una produzione sul caso Regeni.

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Nel corso dell’incontro, durato circa un’ora, Giuli ha espresso la propria gratitudine nei confronti della premier, confermando il suo totale sostegno al programma della coalizione di Governo.

L’incontro ha consentito di approfondire i principali dossier di competenza di un dicastero strategico per il Paese, nonché di analizzare gli sviluppi del contesto nazionale e internazionale che incidono sul settore di riferimento. Il ministro ha inoltre illustrato le attività svolte e la programmazione in corso.

Da parte della presidente del Consiglio, concludono le fonti di Palazzo Chigi, è stata ribadita la piena volontà di sostenere l’azione di un ministero centrale per l’Italia. È emersa, anche sul piano formale, la solidità di un rapporto cordiale e proficuo tra il capo del Governo e il ministro Giuli relegando le polemiche emerse nelle ultime settimane alla normale dialettica politica, in un contesto reso particolarmente complesso dall’attuale scenario internazionale.