Libri, Magi Edizioni pubblica “Bestiario onirico. Il sogno strumento clinico”

ROMA – È ufficialmente disponibile il nuovo volume ‘Bestiario Onirico – Il sogno come strumento clinico’ del professor Luca Urbano Blasetti, pubblicato da Magi Edizioni. Un’opera intensa e innovativa che attraversa psicologia, neuroscienze, simbolismo e pratica clinica, proponendo una riflessione profonda sul sogno non come semplice esperienza notturna, ma come autentico strumento terapeutico e di conoscenza dell’essere umano.

Il volume si sviluppa in tre grandi sezioni: dall’epistemologia del sogno alla sua applicazione clinica, fino al cuore simbolico del libro, il ‘Bestiario’, dove animali come il ragno, il toro, l’orso, il polpo e la colomba diventano immagini archetipiche attraverso cui leggere emozioni, traumi, trasformazioni e processi interiori.

Urbano Blasetti costruisce un percorso che intreccia Freud, Jung, Hillman, neuroscienze e psicoterapia contemporanea, offrendo al lettore una visione nuova dell’onirocritica. Il sogno, secondo l’autore, non serve soltanto a rielaborare il passato, ma rappresenta un processo vivo della psiche, capace di orientare trasformazioni profonde e processi evolutivi dell’individuo.

Nel testo emerge anche una forte dimensione narrativa e umana. Lo stesso autore racconta come il libro sia nato quasi ‘da solo’, attraverso il dialogo con studenti, colleghi e anni di esperienza clinica: “L’idea di fondo di tutto il manuale è che l’ontologia delle immagini sia il vero strumento che rende le immagini oniriche utili in ambito clinico”.

‘Bestiario Onirico’ si rivolge non soltanto a psicologi, psicoterapeuti e professionisti della salute mentale, ma anche a tutti coloro che desiderano comprendere il linguaggio simbolico dei sogni e il rapporto tra inconscio, emozioni e identità personale. “Questo volume rappresenta una delle pubblicazioni più originali e coraggiose degli ultimi anni nel panorama psicologico e clinico italiano- dichiara Angelica Bianco, direttore editoriale di Magi Edizioni- Il professor Blasetti accompagna il lettore dentro un viaggio colto ma accessibile, dove il sogno smette di essere un semplice mistero notturno e diventa strumento di comprensione profonda dell’essere umano. È un’opera destinata a lasciare un segno importante nel dialogo contemporaneo tra psicologia, neuroscienze e dimensione simbolica”.

Il libro è disponibile sul sito ufficiale della casa editrice e nei principali circuiti nazionali di distribuzione.