Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 11 maggio 2026

HORMUZ. STALLO DIPLOMATICO E CRISI PREZZI

Negoziati al palo tra Stati Uniti e Iran. Trump definisce “inaccettabile” l’ultima proposta di Teheran, mentre il blocco navale nello Stretto di Hormuz fa volare i prezzi di petrolio e grano. In questo scenario critico, il ministro della Difesa Guido Crosetto traccia la linea del governo italiano: Roma è pronta a inviare cacciamine per ripristinare la navigazione, ma solo con una tregua e in una coalizione internazionale. “Se il Parlamento deciderà, noi ci saremo”, dice Crosetto, legando la missione alla necessità urgente di abbassare i costi di benzina e fertilizzanti che gravano sulle famiglie.

MATTARELLA: “DUBBIO E VERIFICA FONDAMENTALI PER LA DEMOCRAZIA”

Ai giovani vanno trasmessi “valori di convivenza, non modelli di comportamento”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Milano alla fondazione Renzo Piano. Agli studenti il capo dello Stato ha raccomandato che “è importante sottoporsi continuamente a verifiche e autoverifiche”. Mattarella ricorda “il valore del dubbio, verso quello che sembra certo a prima vista. Sottoporsi al beneficio del dubbio- ha detto- aiuta a trovare la strada migliore perchè non c’è niente di peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa”. Dubbio e verifica, ha concluso Mattarella, sono anche “ingredienti fondamentali della democrazia”.

UNIONI CIVILI. 10 ANNI DALLA LEGGE CIRINNÀ

Dieci anni per le unioni civili. Nel maggio del 2016 il Parlamento approvò la legge Cirinnà che introduceva nell’ordinamento italiano la possibilità di unione legalmente riconosciuta per le coppie dello stesso sesso. Sono quasi 22 mila le coppie che da allora sono state riconosciute conviventi di fatto. Il percorso parlamentare della legge, frutto di un compromesso tra l’allora maggioranza di centrosinistra e il centrodestra, fu complicato. Matteo Renzi, all’epoca premier, ricorda che per anni si era litigato sul tema del riconoscimento delle unioni civili. “Fu un azzardo politico- dice oggi- ma portammo a casa il risultato”.

LEGGE ELETTORALE. SCONTRO SUL PREMIO DI MAGGIORANZA



Il centrodestra convoca un nuovo vertice sulla legge elettorale, ma è scontro totale con le opposizioni. Il Partito democratico vede nel premio di maggioranza disegnato dal centrodestra un cavallo di troia per introdurre surrettiziamente la riforma del premierato. E’ una “forzatura pericolosa”, osserva il partito di Elly Schlein, che annuncia barricate contro il testo. Giorgia Meloni, però, non chiude la porta e punta al dialogo, cercando una sintesi proprio sul delicato nodo del premio di maggioranza per garantire stabilità al governo. La ministra Casellati nei giorni scorsi ha parlato di possibili “ritocchi”.