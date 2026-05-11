lunedì 11 Maggio 2026

Electrolux annuncia 1700 esuberi, i sindacati: “Inaccettabili”

Si prefigura il taglio del 40% degli attuali occupati. Dichiarato lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero in ogni stabilimento

Data pubblicazione: 11-5-2026 ore 17:30Ultimo aggiornamento: 11-5-2026 ore 19:21

ROMA – “Oggi a Venezia Mestre Electrolux ha esposto un pesantissimo piano di ristrutturazione con la chiusura della fabbrica di Cerreto d’Esi, nelle Marche, e il drastico taglio di produzioni e di personale nelle altre fabbriche italiane per un totale di circa 1.700 esuberi, pari a quasi il 40% dei 4.500 attuali occupati. Al contempo viene esclusa dalla direzione aziendale una possibile partnership con Midea simile a quella siglata negli USA.
Il coordinamento nazionale di Fim, Fiom, Uilm ritiene inaccettabile l’annuncio e dichiara lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale, che saranno declinate in ogni stabilimento. Chiediamo al Governo un immediato intervento con una convocazione urgente al Mimit. Nei prossimi giorni coinvolgeremo le Istituzioni locali per chiedere loro di fare fronte comune con i lavoratori”. Cosi Fim, Fiom e Uilm.

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di Redazione

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