lunedì 11 Maggio 2026

I due soldati israeliani che hanno messo una sigaretta in bocca alla Madonna sono stati condannati al carcere militare

Il soldato fotografato mentre infilava una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria è stato condannato a 21 giorni di prigione militare. Il soldato che ha scattato la foto è stato condannato a 14 giorni

Data pubblicazione: 11-5-2026 ore 17:57Ultimo aggiornamento: 11-5-2026 ore 17:57

ROMA – I Due soldati israeliani fotografati mentre profanavano una statua della Madonna nel sud del Libano sono stati condannati al carcere militare. Lo ha annunciato l’IDF.

In particolare il soldato fotografato mentre infilava una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria è stato condannato a 21 giorni di prigione militare. Il soldato che ha scattato la foto è stato condannato a 14 giorni.

“Le Forze di Difesa Israeliane considerano l’incidente con estrema serietà e rispettano la libertà di religione e di culto, nonché i luoghi sacri e i simboli religiosi di tutte le religioni e comunità”, si legge in un comunicato delle Forze di Difesa Israeliane.

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di Redazione

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