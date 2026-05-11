lunedì 11 Maggio 2026

Macron senza grandeur: “L’Africa ha bisogno di investimenti, non di aiuti (peraltro non potremmo permetterceli)”

Il discorso del presidente francese all'Università di Nairobi, in apertura del vertice Africa Forward

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 11-5-2026 ore 16:02Ultimo aggiornamento: 11-5-2026 ore 16:04

ROMA – L’Africa ha “bisogno di investimenti” più che di aiuti pubblici, che l’Europa del resto non è più in grado di fornire in abbondanza: lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a Nairobi, nel primo giorno di un vertice continentale organizzato da Parigi insieme al governo del Kenya. L’appuntamento è denominato in inglese “Africa Forward“, in italiano “Avanti Africa”. La giornata si è aperta con incontri con i giovani e la società civile, prima di una sessione più intergovernativa prevista per domani. Secondo Macron, in passato i dirigenti francesi sarebbero arrivati a dire agli africani: “Ecco cosa è bene per voi, vi aiuteremo”. Il presidente ha poi aggiunto, citando il suo ospite keniano William Ruto: “Non è più quello di cui l’Africa ha bisogno e che vuole sentirsi dire”. Macron ha concluso: “Tanto meglio, perché non abbiamo più del tutto i mezzi nemmeno noi, se vogliamo essere lucidi“. Un riferimento alla riduzione degli aiuti pubblici allo sviluppo, anche da parte francese. Ad “Africa Forward” partecipano rappresentanti di una trentina di Paesi africani. Circa 1.500, secondo i media francesi, gli imprenditori e i manager presenti.

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