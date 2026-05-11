Pellegrino, gli ottavi agli Internazionali sono un sogno. L’avversario è un incubo

ROMA – Andrea Pellegrino si prende il Foro Italico quasi all’improvviso, un po’ di sponda. Una giornata da ricordare per il tennista pugliese, catapultato agli ottavi degli Internazionali dopo la vittoria contro Frances Tiafoe, testa di serie numero 20 del torneo. Proprio nel giorno in cui La Stampa gli dedica una intervista in qualità di “povero” tennista, la classe dei fuori dai top-100.

Il problema, per così dire, arriva subito dopo la festa. Perché Pellegrino, oggi numero 125 del ranking, rischia (tantissimo) di ritrovarsi davanti Jannik Sinner, il numero 1 del mondo che in questi giorni sta guidando anche la battaglia sui premi e sulla distribuzione economica del circuito. Una battaglia che riguarda soprattutto giocatori come lui, quelli che stanno fuori dall’élite e che ogni mese devono fare i conti con spese, trasferte e margini ridottissimi.



C’è anche un precedente che racconta bene la distanza tra i due percorsi. Nel 2019, al torneo ITF M25 di Santa Margherita di Pula, Sinner – allora diciassettenne e ancora immerso nel circuito future-challenger – travolse Pellegrino con un netto 6-1 6-1. Un’altra epoca, praticamente.



Per ora però Pellegrino si gode il momento. Battere Tiafoe a Roma è l’apice della carriera. Il 7-6 6-1 finale descrive comunque una partita gestita con autorità crescente dal pugliese.

FORZA 🙌



Andrea Pellegrino’s dream run continues after beating Tiafoe 7-6(8) 6-1 to reach the fourth round!#IBI26 pic.twitter.com/ckni43D0hg — Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2026



Ed è proprio lui, nell’intervista a La Stampa, a riportare il tennis lontano dal glamour delle copertine. Perché sotto la soglia dei primi cento del mondo, racconta, il circuito assomiglia più a una corsa di resistenza economica che a una vita da star. Nel 2025 Pellegrino ha incassato poco più di 182 mila dollari di montepremi. Una cifra che vista da fuori può sembrare enorme, ma che nel tennis professionistico evapora rapidamente.



“L’ospitalità e il vitto sono assicurati finché si rimane in tabellone, ma bisogna considerare lo stipendio di un coach – ed eventualmente di un preparatore e un fisioterapista: e se arriviamo a tre persone la camera extra non rientra nell’ospitalità – che significa tutte le spese pagate, un “fisso” relativamente basso (10-12 mila dollari) ma una percentuale anche del 20-30 per cento sui montepremi incassati. Che sono lordi, perché – non va dimenticato quando si fanno i conti in tasca agli atleti – nel tennis le tasse si pagano subito, al momento di ritirare l’assegno, con percentuali che, a seconda delle varie nazioni, possono andare dal 20 al 45”.