Parco tosco-emiliano, a Logarghena inaugurato il rifugio Zani

FIRENZE – È stato inaugurato nei giorni scorsi il rifugio di Logarghena (Massa Carrara), nel cuore del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Il taglio del nastro arriva al termine “di un importante intervento di riqualificazione che restituisce al territorio un presidio strategico per la fruizione sostenibile della montagna, l’escursionismo e la valorizzazione dell’Appennino”, si spiega dal parco. L’intervento nasce da un progetto di comunità che ha coinvolto enti, istituzioni e realtà locali, con un investimento complessivo di 108.000 euro finanziato con il programma di sviluppo rurale della Toscana.

I lavori hanno interessato la struttura del rifugio e la sentieristica di un tratto della via del Volto Santo, contribuendo a rafforzare l’offerta di accoglienza e mobilità lenta dell’area. Il percorso di valorizzazione, si evidenzia, proseguirà nei prossimi mesi grazie a un ulteriore intervento dedicato alle praterie circostanti, sostenuto da un nuovo finanziamento del fondo europeo di sviluppo regionale toscano per le aree interne che il parco è riuscito ad aggiudicarsi.

MASSIMILIANO ZANI RICORDATO DA TUTTI “CON AFFETTO E RICONOSCENZA”

Il rifugio, dunque, ha preso il nome di Massimiliano Zani, “figura profondamente legata al territorio, alla montagna e al mondo dell’escursionismo, ricordato con affetto e riconoscenza dalle istituzioni, dalle associazioni e dai tanti cittadini presenti“. L’inaugurazione, a cui ha preso parte anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, è stata l’occasione per il passaggio di testimone alla guida del parco: dall’ex presidente Fausto Giovanelli, che ha accompagnato l’avvio del progetto di recupero del rifugio, alla nuova commissaria Lucia Baracchini, che seguirà le prossime fasi di sviluppo dell’area “nel segno della continuità dell’impegno dell’ente per la tutela e la valorizzazione dell’Appennino”.