Sorrento, cade dal muro perimetrale della Cattedrale: morto sul colpo un 64enne

Foto dal profilo Facebook della Cattedrale di Sorrento

NAPOLI – Questa mattina, intorno alle 10:45, un 64enne di Massa Lubrense è precipitato dal muro perimetrale del cortile interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo a Sorrento.

L’uomo – si legge in una nota dei carabinieri – stava verosimilmente rimuovendo delle erbacce quando ha perso l’equilibrio ed è scivolato per circa 4 metri. All’impatto con il terreno è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i militari di Sorrento e, per i rilievi, quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Si indaga per ricostruire la dinamica.