Rimini, quest’anno non si fuma in tutta la spiaggia: ecco le regole per la nuova stagione

RIMINI – Non solo sulla battigia. Da questa estate a Rimini il divieto di fumo si estende a tutte le aree in concessione degli stabilimenti balneari, con la sola eccezione degli spazi che gli stessi concessionari, “auspicabilmente”, individueranno. Per i trasgressori multe da 25 a 500 euro.

Il Comune pubblica l’ordinanza balneare con una serie di novità, tra cui, oltre allo stop totale alle “bionde”, l’estensione della fascia oraria mattutina per il bagno dei cani. Confermati invece gli ampi spazi tra gli ombrelloni. L’ordinanza balneare comunale, illustrata nell’ambito del tavolo tecnico con le associazioni di categoria, integra quanto già previsto dalla Regione Emilia-Romagna in materia di esercizio dell’attività balneare e uso del demanio marittimo.

LA STAGIONE APRE IL 16 MAGGIO

Nel dettaglio, la stagione balneare 2026 parte sabato prossimo 16 maggio e si conclude domenica 20 settembre, con il servizio di salvamento garantito tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Come precisa l’amministrazione comunale, l’estensione del divieto di fumo risponde alla “crescente sensibilità dei bagnanti verso la salute e il benessere” e al contempo “tutela ulteriormente il decoro ambientale delle spiagge”. Viene ampliata anche la fascia oraria del mattino dedicata al bagno in mare degli animali, dalle 6 alle 8.30, mezz’ora in più. E confermata quella serale dalle 18.40 alle 21.

OMBRELLONI LARGHI QUASI OVUNQUE

Per gli spazi tra gli ombrelloni rimane il limite minimo di 15 metri quadrati sia nella zona nord sia nella zona sud, andando oltre quanto previsto dall’ordinanza regionale, 12 metri quadrati. Prevista come per gli anni passati la deroga specifica per il tratto compreso tra gli stabilimenti 99 e 130 di Rimini sud, caratterizzato da una fascia di arenile più corta e da un’alta incidenza di hotel e quindi di turisti, dove la superficie di ombreggio è fissata a 12 metri quadrati.

IN SPIAGGIA FINO ALLE 22

I concessionari sono tenuti a garantire ai clienti la possibilità di restare in spiaggia e utilizzare i servizi almeno fino alle 22. L’accesso è invece vietato tra l’1 e le 5 del mattino, mentre l’illuminazione dovrà restare accesa dalle 22 alle 5.

NO ALLA PLASTICA, SÌ AL DELIVERY

In spiaggia sono poi sono vietati bicchieri di plastica monouso e cannucce in plastica. Si potranno utilizzare bicchieri di carta, di materiale compostabile o di plastica lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile. C’è la possibilità per pubblici esercizi, ristoranti e laboratori artigianali di consegnare cibo su ordinazione, utilizzando esclusivamente materiali monouso di carta, naturali o compostabili.

BAGNINI ALTERNATI TRA 12.30 E LE 14.30

Per quanto riguarda infine il salvamento, nell’ipotesi di servizio collettivo, tra le 12.30 e le 14.30 potrà essere svolto a torrette alternate, con almeno una postazione su due consecutive sempre presidiata. Nel periodo di maggior flusso turistico, dal primo sabato di luglio alla quarta domenica di agosto, è previsto un ulteriore potenziamento del servizio nelle stesse fasce orarie, con soluzioni organizzative sperimentali integrative del piano collettivo di salvamento.