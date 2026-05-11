lunedì 11 Maggio 2026

Figc, Malagò non scioglie le riserve: “C’è ancora tempo”

Le parole a margine della presentazione del Concorso ippico Piazza di Siena

di Marco MelliData pubblicazione: 11-5-2026 ore 14:30Ultimo aggiornamento: 11-5-2026 ore 14:33

ROMA – “Avevo promesso alle componenti che ho incontrato, per correttezza e rispetto, di aspettare che si pronunciassero per sciogliere le riserve per la candidatura a presidente della Figc. C’è ancora tanto tempo fino a mercoledì sera”. Lo ha dichiarato Giovanni Malagò, a margine della presentazione del Concorso ippico Piazza di Siena. 

MALAGÒ: NEL 2036 A ROMA? PROGETTO DOVRÀ ESSERE CONDIVISO

“Credo che oggi bisogna essere realisti e avere una condivisione di insieme di tutte le forze, politiche nazionali e locali, Comitato olimpico e Cio per portare avanti un progetto. Qualsiasi iniziativa isolata potrebbe essere legittima, ma anche controproducente”.

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